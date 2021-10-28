Синнер — после победы над Опелкой в Вене: могу собой гордиться после такого матча

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче первого круга соревнований в Вене (Австрия). В двух сетах он обыграл американца Райлли Опелку — 6:4, 6:2.
«В матчах с Опелкой бывает не так много шансов взять его подачу. Шансов было мало и на этот раз, но я реализовал каждый из них. Это и определило исход игры.
Действительно, в этом матче я круто подавал и принимал. С Райлли всегда тяжело — нормальный ритм в матчах с ним выстроить практически нереально. К счастью, у меня получилось адаптироваться к корту и воспользоваться полученными шансами. Думаю, я могу собой гордиться после такой игры», — цитирует Синнера официальный сайт АТР.
Следующим соперником Янника станет австриец Деннис Новак, который на двух тай-брейках обыграл соот соотечественника Синнера Джанлуку Маджера.
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