«Наконец мы это сделали!» Даниил Медведев потренировался с Новаком Джоковичем

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал свежее фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке Медведев стоит рядом с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Наконец мы это сделали!» — подписал он фото с совместной тренировки.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Красавцы».

«Два любимых игрока на одной картинке».

«Надеюсь, тут хотя бы болельщики не мешали».

Напомним, в финале Открытого чемпионата США 2021 года Медведев обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Это первый титул Даниила на ТБШ. Он не дал сербу собрать так называемый календарный «Шлем», то есть выиграть все ТБШ в один год.