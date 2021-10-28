«Наконец мы это сделали!» Даниил Медведев потренировался с Новаком Джоковичем
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал свежее фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке Медведев стоит рядом с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
«Наконец мы это сделали!» — подписал он фото с совместной тренировки.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Даниила Медведева.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Красавцы».
«Два любимых игрока на одной картинке».
«Надеюсь, тут хотя бы болельщики не мешали».
Напомним, в финале Открытого чемпионата США 2021 года Медведев обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Это первый титул Даниила на ТБШ. Он не дал сербу собрать так называемый календарный «Шлем», то есть выиграть все ТБШ в один год.
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