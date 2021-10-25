Вот это поворот! Даниил Медведев вскоре может потерять своё 2-е место в рейтинге ATP

Полный расклад того, кто и где попытается обойти нашего парня. И что тогда с шансами на звание первой ракетки мира для россиянина?

Весь сезон Даниил Медведев гнался за первым местом Новака Джоковича, раз за разом получая шансы обойти серба. Однако теперь россиянин не только лишился возможности до конца сезона стать лидером мирового рейтинга, но и рискует откатиться на 3-ю, 4-ю, а то и 5-ю позицию! Расскажем, как такое возможно.

Как «Чемпионат» и предполагал, в ATP снова изменили систему подсчёта очков. Даже если бы россиянин Даниил Медведев сумел выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 1 ноября он не смог обойти Джоковича и стать лидером мирового рейтинга. А всё из-за того, что через неделю после окончания калифорнийского турнира незаметно для большинства изменилась Drop Date (дата сгорания очков) за парижский «Мастерс»-2019. Изначально у Медведева 1000 очков за победу в Париже-2020 отнимались 8 ноября, а у Джоковича за аналогичный успех-2019 – 1 ноября. Вот эта разница в одну неделю и должна была сыграть в пользу Медведева, если бы он успешно выступил в Индиан-Уэллсе. Но теперь у Джоковича и Медведева Drop Date за Париж стоит одним числом – 8 ноября. Перефразируя известную цитату, тут можно сказать одно: важно не только, как ты играешь, но и как считают твои рейтинговые очки.

Даниил гнался за Джоковичем весь год. Начиная с финала Australian Open, когда россиянин стал второй ракеткой мира, он то приближался к сербу, то чуть отпускал его. Например, неплохие шансы у Медведева стать лидером мирового рейтинга были по итогам грунтовой серии. Перед началом сезона соревнований на песчаных кортах Новака и Даниила разделяли в рейтинге 1933 очка. Эту разницу россиянин мог преодолеть, если бы, например, выиграл пару «Мастерсов». Но, как мы знаем, Медведев перед турниром в Монте-Карло подхватил коронавирус, пропустил часть соревнований, долго набирал форму, приспосабливался к неудобному для себя грунту и лучший результат показал только на «Ролан Гаррос» — 1/4 финала. Этого, конечно, ему не хватило.

Ещё один шанс Медведев получил на Уимблдоне. Нашему теннисисту нужно было дойти до финала, а если бы там оказался и Джокович, то в очном поединке победить серба. В таком случае Даниил стал бы первой ракеткой мира уже в июле. Но не получилось. А дальше у россиянина наступила самая тяжёлая часть сезона, где нужно было защищать множество очков, полученных в сезонах-2019 и 2020.

Несмотря на потрясающую победу на US Open, Даниил Медведев не смог значительно улучшить свои позиции в рейтинге. Сейчас у него сохраняется существенное отставание от Джоковича. Кроме того, до конца сезона россиянину нужно защитить 2500 очков за титулы в Париже и на Итоговом чемпионате ATP – 2020. А дополнительных баллов брать ему уже просто неоткуда. Поэтому никаким образом, даже снова выиграв французский «Мастерс» и Итоговый, Даниил до конца года не сможет ликвидировать разницу в 2900 очков (см. Таблицу) и выйти на первое место. В ATP это наверняка посчитали, но почему-то до сих пор не объявляют, что Джокович рекордный седьмой раз оказался первой ракеткой мира по итогам года. Неужели снова что-то мудрят с подсчётом?

Очки, которые останутся у Джоковича, Медведева, Циципаса, Зверева и Рублёва к концу сезона без учёта новых баллов

Очки на 25.10.2021 Вена Париж Итоговый Останется Drop Date 1.11.2021 8.11.2021 8.11.2021 Джокович 11 430 -90 (не играет) -1000 -400 9 940 Медведев 9 630 -90 (не играет) -1000 -1500 7 040 Циципас 7 930 (45) * -180 -1300 6 450 Зверев 6 680 ** -600 -400 5 680 Рублёв 5 560 -500 *** (90) -200 4 860

Примечание:

* У Циципаса очки за Вену не идут в зачёт. Худший из учитываемых результатов – 115 очков. Два лучших из неучитываемых результатов – 90 и 90 очков.

** Зверев в 2019 и 2020 годах в Вене не играл. Любые очки, набранные там, пойдут ему в плюс

*** Рублёв не защищает очки в Вене, а играет на ATP-250 в Санкт-Петербурге. Очки за Париж у него не учитываются. Худший из учитываемых результатов – тоже 90 очков.

Да, Медведев потерял все математические шансы до конца сезона стать первой ракеткой мира. Но вот так поворот – пока он гнался за лидером, к нему довольно близко подошли аж три конкурента – Стефанос Циципас, Александр Зверев и Андрей Рублёв. Эти ребята вполне могут сдвинуть Даниила со 2-го места уже в ближайшее время. Существует даже вероятность, что новый сезон Медведев начнёт в ранге 5-й ракетки мира. Рассмотрим некоторые варианты. Допустим, если Циципас выиграет титул на ATP-500 в Вене, который проходит на этой неделе, а в Париже наберёт на 210 очков больше россиянина (например, Стефанос дойдёт до полуфинала, а Медведев проиграет в 3-м круге), то уже перед Итоговым турниром в Турине грек станет второй ракеткой мира.

Звереву, чтобы обойти Медведева, нужно набрать 1365 очков. Он тоже это может сделать до Итогового, если выиграет Вену и Париж, а Медведев сойдёт во Франции до 1/4 финала. И, наконец, Рублёв! Чтобы обойти Даниила, Андрею нужно выигрывать и в Париже, и на Итоговом в Турине. При этом Медведев должен плохо выступить в обоих этих соревнованиях. Нас ждёт интересная концовка сезона.