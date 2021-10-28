Чилич прокомментировал победу над Хачановым на турнире в Санкт-Петербурге

35-я ракетка мира хорват Марин Чилич прокомментировал победу над российским теннисистом Кареном Хачановым во втором круге турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (6:4, 6:7, 6:4).
«В какой-то момент в третьем сете почти всё было на стороне Карена, но я просто оставался сфокусированным, продолжал показывать свою игру. Если бы при счете 4:1 Карен отлично провёл следующие 2 гейма, я бы поздравил его с победой в игре.
После двух часов на корте всем непросто, сложно сохранять стабильность, но когда у меня появился шанс вернуться в игру, я им воспользовался, нашёл хороший темп и подачу. Отмечу, что весь матч прошёл на невероятном уровне для нас обоих. Даже проиграв, я был бы уверен, что провёл отличный матч.
Мы часто тренировались вместе с Кареном, я очень его уважаю. Он отличный парень, показывающий отменный теннис», — сказал Чилич на послематчевой пресс-конференции.
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