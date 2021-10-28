Хачанов уступил Чиличу и не смог выйти в третий круг турнира в Санкт-Петербурге

30-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия), финал которого состоится 31 октября.

В матче второго круга Хачанов уступил представителю Хорватии Марину Чиличу (35-я ракетка мира) со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Чилича — 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Марин Чилич встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в финале 2020 года обыграл хорвата Борну Чорича.