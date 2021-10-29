Шаповалов ответил на вопрос, кого он считает лучшим теннисистом из «Большой тройки»
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13-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим теннисистом из «Большой тройки».
«Это очень спорный вопрос. Конечно, по последним достижениям и результатам Новак — лучший из трёх, но у каждого игрока «тройки» свой стиль, и сравнивать их лично мне очень сложно», — сказал канадский теннисист на пресс-конференции турнира в Санкт-Петербурге.
Напомним, завтра, 29 октября, Денис Шаповалов сыграет в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге. Его соперником будет 53-я ракетка мира из Германии Ян-Леннард Штруфф. Встреча начнётся в 14:30 мск.
Во втором круге Шаповалов обыграл 92-ю ракетку мира испанца Пабло Андухара в трёх сетах (2:6, 6:3, 6:0).
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