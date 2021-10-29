Фритц: в детстве я смотрел на Сампраса, а в юниорах равнялся на дель Потро и Федерера

28-я ракетка мира американец Тейлор Фритц прокомментировал свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге. Также теннисист рассказал о своих кумирах.

«Те, кто видели меня два года назад, и видят, как я играю сейчас, замечают, что я стал гораздо более уверенным и наконец играю в тот теннис, который я все это время от себя ожидал.

Я наконец-то вновь чувствую себя как в 17-18 лет, когда ты играешь ключевые очки и не думаешь о том, что будет – не переживаешь, а просто выполняешь свои лучшие подачи. Это хладнокровие ко мне вернулось.

Если брать более старшее поколение, то я смотрел на Пита Сампраса, а когда я уже начал играть в юниорах, то равнялся на Хуана Мартина дель Потро и Роджера Федерера», — приводит слова Фритца официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.

За выход в финал Фритц сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.