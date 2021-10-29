Фритц: в детстве я смотрел на Сампраса, а в юниорах равнялся на дель Потро и Федерера

28-я ракетка мира американец Тейлор Фритц прокомментировал свой выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге. Также теннисист рассказал о своих кумирах.
«Те, кто видели меня два года назад, и видят, как я играю сейчас, замечают, что я стал гораздо более уверенным и наконец играю в тот теннис, который я все это время от себя ожидал.
Я наконец-то вновь чувствую себя как в 17-18 лет, когда ты играешь ключевые очки и не думаешь о том, что будет – не переживаешь, а просто выполняешь свои лучшие подачи. Это хладнокровие ко мне вернулось.
Если брать более старшее поколение, то я смотрел на Пита Сампраса, а когда я уже начал играть в юниорах, то равнялся на Хуана Мартина дель Потро и Роджера Федерера», — приводит слова Фритца официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
За выход в финал Фритц сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
- 29 октября 2021
-
20:17
-
19:46
-
19:22
-
19:03
-
18:50
-
18:00
-
17:51
-
16:58
-
16:49
-
16:15
-
16:10
-
15:54
-
13:55
-
12:33
-
12:04
-
11:30
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:10
-
01:18
-
00:35
- 28 октября 2021
-
23:29
-
23:21
-
22:01
-
21:21
-
20:55
-
20:34
-
19:56
-
19:27
-
19:06
-
17:43
-
17:15
-
16:56
-
15:56