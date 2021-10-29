Циципас — о проигрыше Тиафо: я допустил слишком много двойных ошибок

Третья ракетка мира из Греции Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение во 2-м круге турнира категории ATP-500 в Вене от американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 3:6, 4:6).
«Не могу сказать, что у меня накопилась усталость – всё нормально, я могу играть. Но в этом матче произошло что-то странное. На Олимпийских играх случилось то же самое – я как будто отключился, перестал понимать и слишком много рисковал.
Я допустил слишком много двойных ошибок. Это невероятно много для игрока моего уровня. Подача меня подвела, я перестал контролировать мяч.
Мне нужно поработать над подачей, разобраться, в чём проблема. Нужно проанализировать всю ситуацию.
Сейчас я настроен на то, чтобы прибавить. Желание ещё есть. К сожалению, в последних матчах мне не удавалось показывать то, чего я хотел, но я продолжу работать», — приводит слова Циципаса греческий сайт Tennis News.
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