Циципас — о проигрыше Тиафо: я допустил слишком много двойных ошибок

Третья ракетка мира из Греции Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение во 2-м круге турнира категории ATP-500 в Вене от американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 3:6, 4:6).

«Не могу сказать, что у меня накопилась усталость – всё нормально, я могу играть. Но в этом матче произошло что-то странное. На Олимпийских играх случилось то же самое – я как будто отключился, перестал понимать и слишком много рисковал.

Я допустил слишком много двойных ошибок. Это невероятно много для игрока моего уровня. Подача меня подвела, я перестал контролировать мяч.

Мне нужно поработать над подачей, разобраться, в чём проблема. Нужно проанализировать всю ситуацию.

Сейчас я настроен на то, чтобы прибавить. Желание ещё есть. К сожалению, в последних матчах мне не удавалось показывать то, чего я хотел, но я продолжу работать», — приводит слова Циципаса греческий сайт Tennis News.