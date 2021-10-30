Рублёв — о проигрыше ван де Зандсхулпу: я просто играл, и этого было мало для победы

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от голландца Ботика ван де Зандсхулпа в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (3:6, 4:6).

«Нельзя сказать, что он доставлял какие-то неудобства. Ботик провёл хороший матч, на максимуме своих возможностей, а я просто играл, и этого было недостаточно, чтобы победить. У меня были шансы, были моменты, я даже вёл с брейком, но в решающий момент он сыграл лучше.

Я бы не сказал, что тут имело место его чтение моих подач. Процент моей подачи в целом был низким, не было стабильности. С такой подачей тяжело играть на том уровне, на котором мы сейчас находимся.

Париж и итоговый в Турине – это последние два турнира в нынешнем сезоне. Хотелось бы сыграть хорошо, потому что хочется почувствовать, что снова могу быть крутым теннисистом, играть крутые матчи на равных с сильными соперниками. Посмотрим, как всё сложится.

Конечно, есть усталость к концу сезона. Вдобавок ко всему я играю каждый день. Но сейчас, слава богу, будет время — особенно перед Турином — чтобы спокойно потренироваться, всё проанализировать, подготовиться. Посмотрим.

Для меня сейчас самое главное — хорошо выступить в Турине. Поэтому я буду делать всё возможное, чтобы подойти к Турину в максимально стабильном психологическом состоянии и в лучшей игровой форме», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.