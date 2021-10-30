Карен Хачанов обратился к болельщикам после вылета с турнира в Санкт-Петербурге
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30-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов опубликовал пост в «Инстаграме» после вылета с турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). В матче третьего круга Хачанов (6) уступил представителю Хорватии Марину Чиличу (35-я ракетка мира) со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.
«Расстроен результатом и что уезжаю раньше, чем планировал. Особенно когда чувствую себя хорошо и в форме. Всегда очень приятно снова приезжать и играть дома, в России. Спасибо Питеру за поддержку. Один из лучших турниров в году», — написал Хачанов в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
На грядущем «Мастерсе» в Париже (Франция), который пройдёт с 1-го по 7-е ноября, Хачанов в первом круге сыграет с победителем квалификации.
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