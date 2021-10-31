Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на Кубке Билли Джин Кинг
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы национальной сборной в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт с 1 по 6 ноября в Праге (Чехия).
В состав сборной России вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. На групповом этапе она сыграет с командами Франции и Канады.
«Сборная Канады не привезла двух сильнейших игроков, поэтому у нашей сборной появляются шансы на выход из группы. Будем смотреть, как сыграют команды Канады и Франции, после этого будет понятнее. Наша команда готовится, атмосфера хорошая. Готовят команду и всё это время находятся с ней в Праге Игорь Андреев и Игорь Куницын», — цитирует Тарпищева ТАСС.
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