Павлюченкова исполнила эффектный твинер в тренировочном матче с Касаткиной

16-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова исполнила зрелищный твинер в тренировочном матче с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Анастасия не сдержала эмоций и вскинула руки вверх от радости.

Теннисистки находятся в Праге (Чехия) и в составе сборной России готовятся к выступлению в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт с 1 по 6 ноября. В состав национальной команды также вошли Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Соперниками сборной России на групповом этапе стали национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария.