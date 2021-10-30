Павлюченкова исполнила эффектный твинер в тренировочном матче с Касаткиной
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16-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова исполнила зрелищный твинер в тренировочном матче с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Анастасия не сдержала эмоций и вскинула руки вверх от радости.
Теннисистки находятся в Праге (Чехия) и в составе сборной России готовятся к выступлению в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт с 1 по 6 ноября. В состав национальной команды также вошли Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
Соперниками сборной России на групповом этапе стали национальные команды Франции и Канады (группа А). В группе В сыграют Австралия, Беларусь и Бельгия, в группе С — США, Испания и Словакия, в группе D — Чехия, Германия и Швейцария.
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