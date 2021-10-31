Чилич победил Фритца на турнире в Санкт-Петербурге, Ловрен болел за хорвата. Фото финала

Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге. В финальном матче Чилич нанёс поражение пятому сеяному американцу Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.



Чилич 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Фритц подал 10 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. Чилич сравнял счёт в личном противостоянии с Фритцем в официальных матчах – 1-1. Впервые соперники встречались в 2017 году.



Марин завоевал двадцатый титул в карьере и второй в сезоне-2021 после победы на турнире в Штутгарте. После победы Чилич набрал 250 рейтинговых очков и получил $ 84 720.

Лучшие кадры финального матча Марин Чилич — Тейлор Фритц — в фотоподборке «Чемпионата».