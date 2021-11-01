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Сборная Канады обыграла команду Франции на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Канады обыграла команду Франции на Кубке Билли Джин Кинг
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Сборная Канады выиграла противостояние с командой Франции на групповом этапе финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят в Праге (Чехия) и завершатся 7-го ноября.

В первом матче Франсуаза Абанда принесла очко команде Канады, в трёх сетах обыграв Фиону Ферро со счётом 4:6, 6:4, 6:4. В следующей встрече Ализе Корне сравняла счёт, одержав победу над канадкой Ребеккой Марино со счётом 6:4, 7:6 (7:5). В решающем противостоянии тандем Габриэла Дабровски / Ребекка Марино принесли Канаде итоговую победу, обыграв Клару Бюрель и Ализе Корне со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Напомним, помимо этих двух команд в группе А выступит и сборная России. Для выхода в плей-офф ей необходимо занять первое место. В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Во вторник, 2-го ноября россиянки встретятся с канадками, днём позже – с француженками.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Группа A
01 ноября 2021, понедельник. 17:55 МСК
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
К. Бюрель А. Корне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6  
6 		7 8  
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Ребекка Марино
Канада
Ребекка Марино
Г. Дабровски Р. Марино
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