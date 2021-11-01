Норри — о Чемпионской гонке ATP: понимаю, что у меня мало шансов, но я делаю всё, что могу

Британский теннисист Кэмерон Норри высказался о гонке за участие в Итоговом турнире ATP. Напомним, в турнире примут участие 8 лучших теннисистов по итогам года. 6 игроков уже обеспечили себе место в соревнованиях. Норвежец Каспер Рууд, итальянец Янник Синнер, поляк Хуберт Хуркач, а также сам Норри продолжают бороться за оставшиеся путёвки.

«Я знаю, кто участвует в гонке. Знаю, с кем соревнуюсь. Вижу, как они выступают. Конечно, это очень интересно для меня, и я думаю, что это здорово — иметь дополнительное давление, играя за такое событие в конце года.



Все мы, кто сейчас участвует в гонке, раньше не участвовали в этом турнире. Так что для нас это всё очень необычно, и это прекрасная возможность, но я не хочу говорить лишнего, поэтому я просто сосредоточен на своей работе. Я делаю всё, что могу. Понимаю, что у меня мало шансов, и я очень сильно отстаю, так что мне предстоит много работы, но, к счастью, впереди ещё много игр. Здорово, что я участвую в гонке в конце года», — приводит слова Норри официальный сайт ATP.