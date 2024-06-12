«Надежда 70%, что матч не дойдёт до пятого сета». Циципас пошутил о диете теннисистов

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о символичной диете теннисиста.

«Диета теннисиста: 10% углеводов, 20% белка, 70% надежда, что матч не дойдёт до пятого сета», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее теннисист высказывался о пищевых привычках европейцев после грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), а также задавался вопросом, почему попкорн не является обязательным гарниром.

Циципас признавался, что рос в окружении русских и греческих традиций. Грек имеет русские корни, мать Циципаса, Юлия Сальникова, является чемпионкой СССР по теннису. Дед Стефаноса – известный игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Сергей Сальников.