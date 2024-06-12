Александр Бублик вышел в 1/8 финала турнира в Штутгарте

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).
В матче второго раунда Бублик в двух сетах победил 131-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу казахстанца.
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Бублик выполнил 18 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету сербского теннисиста 14 эйсов, четыре двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он не реализовал.
В 1/8 финала Бублик сыграет с 30-м номером рейтинга ATP итальянцем Лоренцо Музетти.
Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.
- 12 июня 2024
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