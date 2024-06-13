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Хертогенбосх, 12 июня: результаты игрового дня у женщин

Хертогенбосх, 12 июня: результаты игрового дня у женщин
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Завершился игровой день на женском травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся 12 июня.

Хертогенбосх. Женщины, 12 июня.

1/8 финала:

  • Людмила Самсонова (15-я  ракетка мира, Россия) – Элисон Ван Эйтванк (266, Бельгия) — 6:1, 6:3;
  • Юле Нимайер (91, Германия) – Клара Таусон (65, Дания) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4;
  • Вероника Кудерметова (34,  Россия) – Чжосюань Бай (93, Китай) — 7:5, 6:1;
  • Бьянка Андрееску (228, Канада) – Юань Юэ (38, Китай) – 6:4, 6:4;
  • Гретье Миннен (85, Бельгия) – Донна Векич (39, Хорватия) – 6:1, 0:6, 7:5;
  • Робин Монтгомери (173, США) – Магда Линетт (44, Польша) – 6:7 (4:7), 6:3, 7:5;
  • Наоми Осака (125, Япония) – Сюзан Ламенс (140, Нидерланды) – 6:2, 6:2.

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Екатерина Александрова, в прошлогоднем финале обыгравшая соотечественницу Веронику Кудерметову.

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Календарь турнира в Хертогенбосхе
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