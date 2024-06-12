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Джокович в белградской больнице ходит без костылей и проходит специальное лечение

Джокович в белградской больнице ходит без костылей и проходит специальное лечение
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ходил в одной из больниц Белграда без особых трудностей, слегка прихрамывая, но костыли ему больше не нужны. Он прибыл в клинику утром, и лечение длилось около 70 минут, сообщает газета Informer.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Теннисист сделал репост публикации, на котором изображён символ бренда Lacoste с перевязанной ногой, пошутив таким образом над повреждением.

Напомним, проблемы с коленом у Джоковича начались во время матча за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где он играл против 27-й ракетки мира Франсиско Серундоло. Тогда Джокович неоднократно жаловался на качество корта, а в одном из эпизодов поскользнулся и получил повреждение, позже взяв медицинский тайм-аут.

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