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Каспер Рууд не будет участвовать в турнирах перед Уимблдоном

Каспер Рууд не будет участвовать в турнирах перед Уимблдоном
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Норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд сообщил, что пропустит травяные турниры перед Уимблдоном.

«Не в обиду Штутгарту и Хертогенбосху, но я не буду пристально следить за этими турнирами. Возможно, посмотрю Queen’s и Галле. Остальные травяные недели постараюсь посмотреть, потому что тоже буду играть на траве. Не буду выступать на турнирах перед Уимблдоном, но на нём сыграю. Это интересное покрытие. Я уже немного шутил на эту тему, но считаю, что на нём очень интересно играть. Трава бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для моей игры», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Лучшим достижением норвежца на Уимблдоне является выход во второй круг (2022, 2023). 25-летний теннисист ни разу не выходил в финал турнира ATP на травяном покрытии.

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