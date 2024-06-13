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Хертогенбосх, 12 июня: результаты игрового дня у мужчин

Хертогенбосх, 12 июня: результаты игрового дня у мужчин
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Завершился игровой день на мужском травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Хертогенбосх. Мужчины, 12 июня.

1/8 финала:

  • Гийс Броувер (241-я ракетка мира, Нидерланды) – Адриан Маннарино (21, Франция) — 6:3, 6:3;
  • Таллон Грикспор (23,  Нидерланды) – Маккензи Макдональд (74, США) – 6:3, 7:6 (7:5);
  • Уго Умбер (16, Франция) – Артюр Фис (38, Франция) — 6:3, 7:6 (7:5);
  • Карен Хачанов (22, Россия) – Александар Вукич (87, Австралия) –  4:6, 7:5 — прерван.

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.

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Календарь турнира в Хертогенбосхе
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