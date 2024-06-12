«Я возьму тебя в Данию, если ты приедешь в Осло». Рууд отреагировал на вызов Руне

Норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд принял вызов датского теннисиста Хольгера Руне в социальных сетях.

«Спасибо Дании за невероятную ночь здесь. Датская поддержка просто фантастическая. Это точно будет не последний раз, когда я играю дома. Так что кто хочет сыграть со мной в Копенгагене в конце этого года? Дайте мне знать», — написал Руне в социальных сетях.

«Я возьму тебя в Данию, если ты сначала приедешь в Осло», — написал Рууд в комментариях.

Хольгер Руне принял вызов норвежца. Ранее Каспер Рууд заявил, что пропустит травяные турниры перед Уимблдоном. Лучшим достижением норвежца на Уимблдоне является выход во второй круг (2022, 2023). 25-летний теннисист ни разу не выходил в финал турнира ATP на травяном покрытии.