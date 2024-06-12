«У нас были похожие карьеры». Андрееску — о предстоящем матче с Осакой

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала предстоящий матч с японской теннисисткой Наоми Осакой в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«В каком-то смысле у нас были похожие карьеры. Это не то же самое, но мы выиграли в очень молодом возрасте, а потом у нас был перерыв здесь и перерыв там. Вернуться с ней на корт, я думаю, это здорово для тенниса. А также быть примером для подражания, потому что у нас не такая карьера, как, скажем, у Иги [Свёнтек].

Надеюсь, это мотивирует и вдохновляет и других людей. Мы можем показать, что мы счастливы и тогда, когда не выигрываем, потому что теннис — это всего лишь теннис, но тогда мы можем открыть для себя совершенно другую жизнь. оба на таком уровне, и это приятно видеть», — приводит слова Андрееску WTA Tennis.

Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Наоми Осака обыграла Сюзан Ламенс (Нидерланды) со счётом 6:2, 6:2. Бьянка Андрееску во втором круге в матче с китайской теннисисткой Юань Юэ выиграла со счётом 6:4, 6:4.