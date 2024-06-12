«Не думаю, что есть время». Алькарас — о подготовке к Олимпиаде с Надалем

Испанский теннисист Карлос Алькарас не считает, что у них с Рафаэлем Надалем есть время на подготовку к парному разряду в преддверии Олимпийских игр в Париже.

«В принципе, в моём календаре сейчас Queen's, Уимблдон и Олимпийские игры. Я не думаю, что у нас есть время на подготовку к парной игре с Надалем.

Рафа знает, как взвинтить темп в парном разряде. Он знает, что такое играть и выигрывать золото как в одиночном, так и в парном разряде, и мы постараемся наилучшим образом адаптироваться в преддверии игр», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

21-летний Карлос Алькарас примет участие в Олимпийских играх впервые. Сейчас он занимает вторую строчку в мировом рейтинге ATP. На счету Алькараса 14 титулов в карьере, в том числе три выигранных турнира «Большого шлема».

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».