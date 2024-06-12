Матч второго круга турнира в Хертогенбосхе между Хачановым и Вукичем будет доигран 13 июня

Матч второго круга травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между 22-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Александаром Вукичем (87-й в рейтинге ATP) остановлен и будет доигран завтра, 13 июня. Встреча прервана при счёте 6:4, 5:7. Первый сет выиграл австралиец, второй остался за Хачановым.
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Победитель этого матча встретится в четвертьфинале турнира в Нидерландах с хозяином корта действующим чемпионом соревнований Таллоном Грикспором (23-я ракетка мира).
Хачанов и Вукич встречались на кортах друг с другом всего один раз. В первом круге Australian Open — 2021 победу в четырёх сетах одержал россиянин — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.
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