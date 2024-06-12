Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч второго круга турнира в Хертогенбосхе между Хачановым и Вукичем будет доигран 13 июня

Матч второго круга турнира в Хертогенбосхе между Хачановым и Вукичем будет доигран 13 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Матч второго круга травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между 22-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Александаром Вукичем (87-й в рейтинге ATP) остановлен и будет доигран завтра, 13 июня. Встреча прервана при счёте 6:4, 5:7. Первый сет выиграл австралиец, второй остался за Хачановым.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 11:00 МСК
Александар Вукич
87
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		5
4 		7
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале турнира в Нидерландах с хозяином корта действующим чемпионом соревнований Таллоном Грикспором (23-я ракетка мира).

Хачанов и Вукич встречались на кортах друг с другом всего один раз. В первом круге Australian Open — 2021 победу в четырёх сетах одержал россиянин — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.

Сетка турнира в Хертогенбосхе
Календарь турнира в Хертогенбосхе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android