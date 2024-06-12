«Найди мужчину и перестань орать на корте». Каролин Гарсия ответила на поздравление Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт поздравила француженку Каролин Гарсию (22-я ракетка мира) с помолвкой. Ранее французская теннисистка объявила о помолвке со своим партнёром по подкасту Tennis Insider Club Борхой Дюраном.

«Поздравляю! Ты заставила своего парня понервничать», — написала Линетт в соцсетях.

«Найди себе мужчину и перестань так орать на корте. Спасибо», — ответила ей Гарсия.

«Я единственная женщина, на которую ты можешь положиться в своей жизни», — подчеркнула теннисистка из Польши.

Сейчас Гарсии 30 лет, она часто даёт интервью и известна своей откровенностью в разговорах с прессой. Но именно осенью прошлого года, которую победительница Итогового чемпионата WTA 2022 года называет «трудным временем», Гарсия и Борха Дюран начали сотрудничество, чтобы она и её коллеги по турниру смогли по-новому рассказать о своей жизни в туре.