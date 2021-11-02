Доминик Тим сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби. Австриец не выходил на корт с июня
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Победитель US Open — 2020 австриец Доминик Тим примет участие в Открытом чемпионате Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря. В текущем сезоне Тим получил травму запястья. Из-за неё Доминик не выходил на корт с июня 2021 года. Тогда он снялся с матча с французом Адрианом Маннарино на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания).
Ранее своё участие в турнире подтвердили канадец Денис Шаповалов и норвежец Каспер Рууд. Ожидается, что в скором времени будет объявлено о ещё трёх участниках.
Также британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая US Open, сыграет с 10-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич в выставочном матче Открытого чемпионата Абу-Даби. Встреча состоится в первый день турнира, 16 декабря.
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