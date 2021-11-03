Екатерина Александрова проиграла француженке Бюрель на Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче с представительницей Франции Кларой Бюрель на Кубке Билли Джин Кинг. Матч закончился со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Бюрель.
Александрова четырежды подала навылет, однако допустила целых 10 двойных ошибок. Российская теннисистка реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 (процент реализации — 57%). Что касается французской спортсменки, то на её счету три эйса и шесть двойных, она реализовала 9 брейк-пойнтов из 26 (процент реализации — 35%). Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Прежде чем потерпеть поражение, Екатерина отыграла пять матчболов.
Таким образом, Франция повела в матче с Россией (1-0). Напомним, России необходимо одержать хотя бы одну победу, чтобы выйти в полуфинал. Сегодня, 3 ноября, Анастасия Павлюченкова сразится с Ализе Корне, а пара Дарья Касаткина/Вероника Кудерметова — с парой Бюрель/Корне.
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