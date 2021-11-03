Азаренко — о выходе из отпуска: сегодня вместо носков надела на ноги напульсники

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко в шутку высказалась о начале подготовки к новому сезону.
«Если бы я могла объяснить, каково это – возобновить тренировки после отпуска… Сегодня мой третий день тренировок, и я надела напульсники на ноги вместо носков. А как насчёт вас, ребята?» — написала Азаренко в своём «твиттере».
32-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призёр в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания).
В данный момент Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. В текущем сезоне Виктория не выигрывала турниры, её лучший результат в одиночном разряде – финал турнира WTA-1000, где она в трёх сетах проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).
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