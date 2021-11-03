Димитров — о волевой победе над Хачановым: после первого сета рассердился на самого себя

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился эмоциями после волевой победы над россиянином Кареном Хачановым в матче второго круга соревнований в Париже (Франция) — 4:6, 6:2, 6:0.
«Кажется, у меня было очень мало времени между матчами. Играл прошлой ночью, теперь днём… Я проснулся немного уставшим и не отказался бы поспать ещё пару часов. Но ничего не поделаешь, нужно справляться с такими обстоятельствами.
В начале игры я был пассивен, но после первого сета рассердился на самого себя и начал играть более свободно. Уже после завершения второй партии я окончательно нашёл свой ритм — хорошо двигался и в итоге добился отличного результата», — заявил Димитров в эфире Tennis Channel.
В следующем раунде Григор встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
- 3 ноября 2021
-
22:13
-
22:06
-
20:46
-
20:37
-
20:13
-
19:56
-
19:43
-
19:41
-
19:23
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:28
-
17:08
-
16:30
-
14:35
-
12:16
-
10:41
-
10:40
-
10:39
-
09:24
-
09:17
-
09:09
-
07:12
-
03:09