Димитров — о волевой победе над Хачановым: после первого сета рассердился на самого себя

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился эмоциями после волевой победы над россиянином Кареном Хачановым в матче второго круга соревнований в Париже (Франция) — 4:6, 6:2, 6:0.



«Кажется, у меня было очень мало времени между матчами. Играл прошлой ночью, теперь днём… Я проснулся немного уставшим и не отказался бы поспать ещё пару часов. Но ничего не поделаешь, нужно справляться с такими обстоятельствами.



В начале игры я был пассивен, но после первого сета рассердился на самого себя и начал играть более свободно. Уже после завершения второй партии я окончательно нашёл свой ритм — хорошо двигался и в итоге добился отличного результата», — заявил Димитров в эфире Tennis Channel.

В следующем раунде Григор встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).