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Зверев вышел в третий круг парижского «Мастерса», где сыграет с Димитровым

Зверев вышел в третий круг парижского «Мастерса», где сыграет с Димитровым
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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В стартовом для себя матче Зверев (4) в двух сетах обыграл 34-ю ракетку мира представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Зверев 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Лайовича — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде Зверев сыграет с болгарином Григором Димитровым, который ранее выбил россиянина Карена Хачанова.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 2-й круг
03 ноября 2021, среда. 22:20 МСК
Душан Лайович
34
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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