Зверев вышел в третий круг парижского «Мастерса», где сыграет с Димитровым

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.
В стартовом для себя матче Зверев (4) в двух сетах обыграл 34-ю ракетку мира представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Зверев 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Лайовича — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем раунде Зверев сыграет с болгарином Григором Димитровым, который ранее выбил россиянина Карена Хачанова.
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.
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