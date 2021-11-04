Кузнецов: было непросто вернуться в тур — я слишком сильно привык сидеть дома

Россиянин Андрей Кузнецов рассказал о первом полноценном сезоне после возвращения в большой теннис после паузы, связанной с травмой бедра.



«Наверное, самой важной в этом сезоне я назову победу на июльском «челленджере» в Нур-Султане. Она стала действительно очень важной для меня. В то время я был где-то на 320-й строчке рейтинга и эти очки очень помогли мне не только в плане рейтинга, но и в плане уверенности в себе.



Да, теперь я снова в туре, но по-прежнему имею массу вещей, которые необходимо улучшить. После возвращения я отыграл уже больше года и могу сказать, что главное — это полный порядок с моим телом. Рад этому! Надеюсь, что все главные победы впереди.



Я был далеко не сразу уверен в своём возвращении. Был период, когда я уже начал тренировать, работать комментатором. Да, я занимался на корте, но 2.5 года отсутствия — большой срок. Да, я погрузился в «обычную» жизнь и вернуться в тур было непросто, ведь я слишком привык сидеть дома", — цитирует Кузнецова Tennis World USA со ссылкой на Tennis TourTalk.

В настоящее время Кузнецов является 281-й ракеткой мира. В 2021 году он провёл 53 матча, в которых одержал 34 победы.