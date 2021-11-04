Монфис снялся с матча с Джоковичем в Париже. Гаэль не победил Новака ни в одной игре из 17
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Французский теннисист Гаэль Монфис отказался выходить на матч третьего круга соревнований категории «Мастерс» в Париже (Франция), где его соперником должен был стать серб Новак Джокович. Таким образом, первая ракетка мира без борьбы вышел в четвертьфинал престижного турнира.
Примечательно, что ранее Джокович и Монфис играли друг с другом 17 раз, и французу ни разу не удалось одержать победу.
В следующем раунде Джокович сыграет с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) — Тейлор Фритц (США).
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является представитель России Даниил Медведев. В финальном матче турнира россиянин победил немца Александра Зверева.
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