Зверев одолел Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче третьего круга соревнований четвёртый сеяный Зверев обыграл 16-ю ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Зверев 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Димитров подал семь эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Зверева и Димитрова в официальных матчах стал 3-1 в пользу немецкого теннисиста.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Зверев сыграет с победителем матча между шестой ракеткой турнира норвежцем Каспером Руудом и американцем Маркосом Гироном, начавшим соревнования с квалификации.