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Зверев одолел Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Зверев одолел Димитрова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче третьего круга соревнований четвёртый сеяный Зверев обыграл 16-ю ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Зверев 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Димитров подал семь эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Зверева и Димитрова в официальных матчах стал 3-1 в пользу немецкого теннисиста.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Париже Зверев сыграет с победителем матча между шестой ракеткой турнира норвежцем Каспером Руудом и американцем Маркосом Гироном, начавшим соревнования с квалификации.

Париж. 3-й круг
04 ноября 2021, четверг. 19:25 МСК
Григор Димитров
30
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 3
7 7 		6 3 6
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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