Павлюченкова уступила Коллинз в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Представительница США одержала волевую победу — 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 6:2.

Павлюченкова восемь раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница выполнила семь эйсов и столько же раз ошиблась на подаче, реализовав 5 брейк-пойнтов из 13. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

Таким образом, счёт в полуфинальном противостоянии сборных России и США стал ничейным — 1-1. Судьба путёвки в финал престижных соревнований решится в парной встрече Дарья Касаткина / Вероника Кудерметова — Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей.