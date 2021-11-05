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Павлюченкова уступила Коллинз в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Павлюченкова уступила Коллинз в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Представительница США одержала волевую победу — 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 6:2.

Павлюченкова восемь раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница выполнила семь эйсов и столько же раз ошиблась на подаче, реализовав 5 брейк-пойнтов из 13. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

Таким образом, счёт в полуфинальном противостоянии сборных России и США стал ничейным — 1-1. Судьба путёвки в финал престижных соревнований решится в парной встрече Дарья Касаткина / Вероника Кудерметова — Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
05 ноября 2021, пятница. 15:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		6 2 2
6 9 		7 7 6
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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