Серена Уильямс подтвердила своё участие в Australian Open — 2022

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о своём участии в Открытом чемпионате Австралии – 2022.

Ранее Серена посетила популярное в США вечернее шоу Джимми Киммела. Ведущий спросил, планирует ли Уильямс бороться за титул на Australian Open – 2022. «Да. Я определённо…» — успела ответить Серена до того, как её прервали аплодисменты.

Также американка поделилась новостями о своей реабилитации после травмы, полученной в первом круге Уимблдона–2021.

«Моё подколенное сухожилие гораздо лучше. Для этого понадобилось много времени, можно сказать, это заняло целую вечность, но сейчас всё хорошо. Я люблю траву, люблю выступать на Уимблдоне в белом платье и сидеть на зелёной траве – это что-то особенное, но в этом году всё это было не для меня», — приводит слова Серены Tennis365.