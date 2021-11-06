Эмма Радукану, Мэйсон Маунт и Джек Грилиш снялись в рекламе стоимостью более $ 8 млн

Чемпионка US Open – 2021 18-летняя британка Эмма Радукану снялась в рекламе Sports Direct, которая, как сообщает Tennis World, стоила £ 6 млн (то есть более $ 8 млн).
В ролике, посвящённом Рождеству, приняли участие 15 звёзд британского спорта. В их числе: полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд, полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт и олимпийская чемпионка 2012 года в семиборье Джессика Эннис-Хилл.
Видео доступно на YouTube-канале Sports Direct.
В одном из моментов ролика Радукану попадает снежком в спину Грилиша.
Отметим, что ранее Радукану стала лицом модного дома Dior и украшений Tiffany. Также Эмма преодолела отметку в 2 млн подписчиков в «Инстаграме». Она стала пятой действующей теннисисткой, которой покорился данный рубеж. Больше подписчиков в женском теннисе только у Серены Уильямс (13,6 млн), Сани Мирзы (7,9 млн), Наоми Осаки (2,9 млн) и Эжени Бушар (2 млн).
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