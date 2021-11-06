Самсонова заменит Павлюченкову в финале Кубка Билли Джин Кинг

Людмила Самсонова заменит Анастасию Павлюченкову во втором матче финального противостояния Кубка Билли Джин Кинг между сборными России и Швейцарии. Она сыграет с Белиндой Бенчич.
В первой встрече игрового дня Дарья Касаткина сыграет с Хиль Белен Тайхман. Начало игры запланировано на 18:00.
В случае ничейного результата после двух матчей одиночного разряда на корт выйдут пары. Екатерина Александрова и Дарья Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Стефани Фёгель.
Напомним, женская сборная России обыграла команду США со счётом 2:1. Людмила Самсонова в трёх партиях обыграла Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трёх сетах уступила Даниэль Коллинз. В решающей встрече парного разряда Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова оказались сильнее Шелби Роджерс и Коко Вандевей.
Сборная Швейцарии в полуфинале со счётом 2:0 обыграла австралиек.
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