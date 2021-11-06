Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии во второй игре финала Кубка Билли Джин Кинг со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом, сборная России сделала счёт 2:0 в свою пользу и победила в турнире.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За всю игру Самсонова выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бенчич 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 9.

В первом матче противостояния Швейцарии и России Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.