Капитан женской сборной России высказался по поводу победы на Кубке Билли Джин Кинг
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Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев высказался по поводу победы команды на Кубке Билли Джин Кинг. Напомним, в финале российские девушки обыграли Швейцарию.
«Это исторический успех. Давно не было трофеев у нас в командных соревнованиях. Я рад за девчонок, они героически сражались. Надеюсь, вам понравился сегодня теннис.
Кем станет Людмила в будущем? Она может обыграть любую соперницу и стать одной из лучших теннисисток, играть на самых больших аренах мира. Следите за ней!» — сказал Андреев в интервью на корте.
В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
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