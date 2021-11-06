Капитан женской сборной России высказался по поводу победы на Кубке Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев высказался по поводу победы команды на Кубке Билли Джин Кинг. Напомним, в финале российские девушки обыграли Швейцарию.

«Это исторический успех. Давно не было трофеев у нас в командных соревнованиях. Я рад за девчонок, они героически сражались. Надеюсь, вам понравился сегодня теннис.



Кем станет Людмила в будущем? Она может обыграть любую соперницу и стать одной из лучших теннисисток, играть на самых больших аренах мира. Следите за ней!» — сказал Андреев в интервью на корте.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.