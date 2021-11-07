Андреев — о замене Павлюченковой: не понимаю, о каком жульничестве идёт речь

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев дал комментарий по поводу замены Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову за 15 минут до начала матча с Белиндой Бенчич (Швейцария) в финале Кубка Билли Джин Кинг. Швейцарская сборная негативно отнеслась к таким действиям. Сама Бенчич, а также капитан сборной негативно высказались по этому поводу и назвали действия российской команды жульническими.
«Никак не относимся к таким заявлениям. Девочки сыграли отлично, выиграли, а вопрос по правилам больше к судьям. Ничего такого не было. Настя почувствовала себя неважно, обострилась хроническая травма, её пришлось заменить. Потеряли игрока под первым номером.
В первый день Канада сделала абсолютно то же самое. Не знаю причин, но такие прецеденты бывают. Это спорт, всё может произойти — несчастье, травма и игрок не может выступать. Не понимаю, о каком жульничестве идёт речь. Игрок боролся за своё место в финале и вот так всё обернулось», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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