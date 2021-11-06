Павлюченкова: когда ты играешь за команду, ты играешь за всех. Очень горжусь Самсоновой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась по поводу победы сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.
«Шесть лет назад я играла в финале. Нам было нужно всего одно очко. Тот момент сделал меня сильнее. Когда ты играешь за команду, ты играешь за всех. Я очень горжусь Самсоновой, она показывала силу в нужный момент.
У меня отличный год. Никогда не думала, что закончу его вот так. Олимпийская медаль, теперь этот финал. Игорь говорил, что мы играли много матчей. Это правда великолепное путешествие и отличный год для меня.
Я пыталась поставить своё эго на место. Ты всегда играешь на победу, я верю в девочек. Ноль сомнений было в каждой из девочек», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.
- 7 ноября 2021
-
00:54
-
00:34
-
00:12
-
00:00
- 6 ноября 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:21
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:22
-
21:52
-
21:17
-
20:51
-
20:30
-
20:15
-
19:43
-
19:29
-
18:30
-
18:29
-
17:54
-
17:18
-
16:55
-
16:42
-
16:32
-
16:07
-
15:23
-
14:14
-
13:52
-
13:26
-
12:30
-
11:42
-
11:04