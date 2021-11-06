Павлюченкова: когда ты играешь за команду, ты играешь за всех. Очень горжусь Самсоновой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась по поводу победы сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.

«Шесть лет назад я играла в финале. Нам было нужно всего одно очко. Тот момент сделал меня сильнее. Когда ты играешь за команду, ты играешь за всех. Я очень горжусь Самсоновой, она показывала силу в нужный момент.

У меня отличный год. Никогда не думала, что закончу его вот так. Олимпийская медаль, теперь этот финал. Игорь говорил, что мы играли много матчей. Это правда великолепное путешествие и отличный год для меня.



Я пыталась поставить своё эго на место. Ты всегда играешь на победу, я верю в девочек. Ноль сомнений было в каждой из девочек», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, в финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.