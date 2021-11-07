Видео награждения женской сборной России после победы на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В финальном матче турнира россиянки обыграли сборную Швейцарии.

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В первом матче противостояния Швейцарии и России Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман, а после этого Людмила Самсонова переиграла Белинду Бенчич. Счёт в матче стал 2:0 и встречу парного разряда не проводили.. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.