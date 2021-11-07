Кафельников признался, что стал поклонником Самсоновой после финала Кубка Билли Джин Кинг

Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников признался, что после финала Кубка Билли Джин Кинг стал поклонником российской теннисистки Людмилы Самсоновой.

«Заявляю официально! Я с этой недели очень большой поклонник таланта Люды Самсоновой», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Напомним, в финале турнира российские теннисистки обыграли швейцарок. Первое очко команде принесла Дарья Касаткина, которая обыграла Хиль Белен Тайхман со счётом 6:2, 6:4. В следующем матче Людмила Самсонова, которая за 15 минут до начала заменила Анастасию Павлюченкову, одолела олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Это и принесло сборной России итоговую победу.