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Сын легендарного Бьорна Борга дебютировал в турнире ATP

Сын легендарного Бьорна Борга дебютировал в турнире ATP
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Лео Борг (Швеция), сын легендарного теннисиста Бьорна Борга, провёл первый матч на уровне основной сетки турнира ATP. В первом круге турнира в Стокгольме он уступил британцу Томми Полу со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За весь матч Лео Борг выполнил 1 подачу навылет и допустил 5 двойных ошибок, не реализовав единственный брейк-пойнт. На счету Пола 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка при 4 брейк-пойнтах.

В следующем круге Пол сыграет с победителем пары Егор Герасимов (Беларусь) — Тейлор Фриц (США).

Лео Боргу 18 лет, в рейтинге ATP на данный момент он занимает 2139 строчку. Его отец, Бьорн Руне Борг — шведский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира, а также 11-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Стокгольм. 1-й круг
07 ноября 2021, воскресенье. 18:10 МСК
Лео Борг
Швеция
Лео Борг
Л. Борг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
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