Сын легендарного Бьорна Борга дебютировал в турнире ATP

Лео Борг (Швеция), сын легендарного теннисиста Бьорна Борга, провёл первый матч на уровне основной сетки турнира ATP. В первом круге турнира в Стокгольме он уступил британцу Томми Полу со счётом 4:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За весь матч Лео Борг выполнил 1 подачу навылет и допустил 5 двойных ошибок, не реализовав единственный брейк-пойнт. На счету Пола 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка при 4 брейк-пойнтах.
В следующем круге Пол сыграет с победителем пары Егор Герасимов (Беларусь) — Тейлор Фриц (США).
Лео Боргу 18 лет, в рейтинге ATP на данный момент он занимает 2139 строчку. Его отец, Бьорн Руне Борг — шведский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира, а также 11-кратный победитель турниров «Большого шлема».
- 7 ноября 2021
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