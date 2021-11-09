Элиас Имер эффектно выиграл розыгрыш в матче с Фрэнсисом Тиафо в Стокгольме. Видео
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Шведский теннисист Элиас Имер, получивший уайлд-кард от организаторов турнира ATP-250 в Стокгольме (Швеция), эффектно выиграл очко во втором сете матча первого круга с представителем США Фрэнсисом Тиафо, посеянным под восьмым номером.
Видео розыгрыша из матча Имер — Тиафо
Тиафо выиграл матч со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Во втором круге американец сыграет с победителем противостояния Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Соревнования в столице Швеции завершатся 13 ноября.
Действующим победителем турнира является канадец Денис Шаповалов, который в 2019 году в финальной встрече обыграл Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:4. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.
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