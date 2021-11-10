Елена Веснина — Даниилу Медведеву: жена всегда права, если нет — смотри пункт первый

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на пост второй ракетки мира Даниила Медведева о его жене Дарье в «Инстаграме». Уроженец Москвы сфотографировался с супругой на корте и написал: «Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь».
Веснина в комментарии написала: «Жена всегда права. А если нет, то смотри пункт первый».
Даниил и Дарья расписались в Москве в Кутузовском ЗАГСе 12 сентября 2018 года, сразу после выступления Медведева на US Open.
Ранее в финале «Мастерса» в Париже (Франция) Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Даниил завершит сезон выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, а также выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной России.
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