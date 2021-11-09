Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношениях с женой Дарьей, которая сопровождает его на турнирах.
«Она мне очень помогает. Когда мы говорим о семье, то дело в культуре и стране. В некоторых странах жёны и семьи не сопровождают теннисистов на турнирах. Россия и Сербия в этом плане похожи. Жена поддерживает мужа и ездит с ним по всему миру, если это нужно.
С моей женой именно такая ситуация. Я чувствую, что она меня поддерживает. Она знает, что и я её во многом поддерживаю. Нам нравится быть вместе, жить вместе и любить друг друга. Это помогает мне на корте. Всё просто. Жена не научит меня форхенду и бэкхенду, но окажет моральную поддержку и поможет добиться психологической стабильности в теннисном плане», — цитирует Медведева ASAP Sports.
Фото Даниила с женой доступно в «инстаграме» Медведева.
В финале «Мастерса» в Париже Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 3:6.
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