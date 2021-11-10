Энди Маррей прокомментировал непростую победу над 354-й ракеткой мира в Стокгольме

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг турнира ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он обыграл 354-ю ракетку мира, представителя Норвегии Виктора Джурашовича со счётом 6:1, 7:6 (9:7).

«Я очень хорошо начал матч, а во втором сете соперник заиграл лучше. По ходу встречи он чувствовал себя на корте всё комфортнее. В концовке была настоящая битва, но я всё же сумел вырвать победу на тай-брейке. Джурашович показывает игру лучше той, которую можно ожидать от теннисиста с таким рейтингом», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Энди поспорит с итальянцем Янником Синнером, посеянным под первым номером. Турнир в столице Швеции с призовым фондом € 635 750 завершится 13 ноября.