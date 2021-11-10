«Хочу взять на себя больше ответственности». Кербер объявила о расставании с тренером

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер заявила о прекращении трудовых отношений со своим тренером Торбеном Бельцем.
«Прошедший сезон я могу оценить исключительно с положительной стороны. Я вложила много сил и энергии, чтобы добраться туда, где я сейчас нахожусь. Следующим шагом в начале нового сезона станет продолжение работы ровно с того места, где я остановилась.
Уход Торбена из команды означает, что я хотела бы взять на себя немного больше ответственности. Очень благодарна ему за время, проведённое вместе, и за всё, что мы испытали и достигли в качестве команды. Впереди новый этап моей карьеры, в который я готова вступить, и, к счастью, остальная часть моей команды осталась неизменной», — цитирует Анжелику Porsche Tennis.
На сегодняшний день Анжелика является 17-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 46 матчей, в которых одержала 30 побед.
Бельц, в свою очередь, уже в ближайшее время начнёт сотрудничество с действующей чемпионкой US Open Эммой Радукану.
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